الشرفي يوجه رسالة إلى المقاتلين في شبوة ويحذر المتحوثين في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه الشيخ صالح بن عمر الشرفي امام وخطيب جامع عمر بالمكلا يوم أمس في خطبة الجمعة، رسالة الى المرابطين في محافظة شبوة اوصاهم فيها بالثبات والصبر وتوحيد الكلمة ورص الصفوف ولم الشمل تحت راية واحدة في معركتهم ضد اذناب ايران الرافضية المجوسية.



وأشاد الشرفي، بانتصارات أبناء شبوة وتصديهم لعدوان هولاء المعتدين .. مبينا عظيم الواجب الذين يقومون به ذاكرا لهم فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله.

واشار الى ان أهل اليمن لن يسمحوا ان تحول بلادهم السنية الى بلاد شيعية لسبابة الصحابة وان الامر اذا تطلب الاسناد من اهل حضرموت فلن يتأخروا في تلبية نداء الواجب.

كما اشاد بالدور العظيم الذي قام به اهل حضرموت في مواجهة هولاء الروافض في جميع الجبهات اليمنية .. محذرا في ذات الوقت بعض الاطراف التي تريد ان تحرف مسار المعركة الحقيقة لخلط الاوراق.

وناشد الشرفي، التحالف العربي الشقيق بسرعة حسم المعركة ضد هولاء الروافض وفتح كافة الجبهات وتغيير استراتجية المعركة مع الحوثة لتجنيب سقوط المزيد من الشهداء والقتلى

من اهل السنة.