مكتب الصحة بتعز يكرم 180 كادرا صحيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كرم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، اليوم، 180 كادراً صحياً بعد استكمال الدورة التدريبية التنشيطية في مجال سواء التغذية الحاد الوخيم بتمويل من برنامج الغذاء العالمي والوصول الإنساني للشراكة والتنمية .



وخلال التكريم، ثمن مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي، جهود الوصول الإنساني للشراكة والتنمية في عملية دعم الجانب الصحي في الجانب التنموي وتقدم العلاجات المجانية لعدد من المراكز الصحية.

من جانبه أشار منسق مشاريع الصحة والتغذية في منظمة الوصول الإنساني للشراكة والتنمية الدكتور عماد الوافي، أن المشروع يهداف الى تأهيل 180 من الكادر الصحي في 73 مرفق صحي في ست مديريات مستهدفة.