شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة م خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية بموفور الأمن والاستقرار.