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الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة م خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية بموفور الأمن والاستقرار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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