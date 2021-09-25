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هادي يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة  الامير بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية دوام الأمن والاستقرار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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