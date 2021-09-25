شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية دوام الأمن والاستقرار.