شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري: الحوثي والإخوان يعرقلان مساعي السلام.. وإعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات الجنوبية خطوة هامة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الشحات غريب

◄ ميليشيا الحوثي الإيرانية لا يمكن أن تتعايش مع السلام



◄ الموت هو شعار ميلشيا الحوثي بدل التنمية والسلام

◄ شمال اليمن سوف يظل حاضن للإرهاب

◄الحوثي والإخوان يعرقلان مساعي السلام

◄ القضية الجنوبية هي أبرز قضايا اليمن اليوم

◄إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات الجنوبية خطوة هامة وضرورية في هذا التوقيت

قال العميد ركن محمد محسن مهدي يحيى أبو بكيل قائد اللواء الثاني صاعقــة بمحافظة الضالع"جنوب اليمن" إن ميليشيا الحوثي الإيرانية لا يمكن أن تتعايش مع السلام فالموت شعارها بدل التنمية والسلام.

وأضاف أبو بكيل في حوار "، بأن شمال اليمن سوف يظل حاضن للإرهاب والتخلف حتى يرث الله الارض ومن عليها وشعبنا لن يقبل غير عودته إلى ما قبل عام 1990م.

وإليكم نص الحوار:-

◄كيف ترى جولات المبعوث الأممي الجديد.. وكيف أفشل الحوثي مهام الأمم المتحدة في اليمن؟

الحوثي نشأ من الحرب ومشروعه هو كذلك ولا يمكن أن يتعايش مع السلام فالموت شعاره بدل التنمية والسلام وكذلك شقيقه من الرضاعة السياسية الاخوان (الاصلاح) كلاهما يعرقلان مساعي السلام باشتراطاتهم التعجيزية المسبقة وبدعم متعدد من إيران وتركيا واخرون من أصحاب المصالح في الحرب.

◄في رأيك في حالة نجاح اتفاق الرياض بكل بنوده ما تأثير ذلك على الازمة باليمن؟

دون شك إذا توفرت المصداقية والجدية عند الأطراف وتحديد الراغبين لهذا الاتفاق وقد بذلت جهود كبيره من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس قاسم الزبيدي خلال عاماً كاملاً ولازالت وفود المجلس الانتقالي التي شاركت بهذه الحوارات مستمرة مع الأطراف الراغبة لهذا الحوار للمطالبة في استكمال ما تبقى منه، وسوف تهدي هذه النوايا والجهود إلى بداية الحلول على الرغم من أن الثنائي الحوثي والاخوان الاصلاحي لا يرغبون بإيقاف نزيف الحرب لأن لهم مكاسب مشتركة.

◄الحوثي يعمق الأزمة في اليمن باستهداف بنية الاقتصاد؟

إن الحوثي أتى من رحم الحرب في المنطقة وهو ناتج الخطط الاستراتيجية الجريئة الفارسية ومن اجل بلوغ غاياته فان أبرز اهدافه توجيه ضربات عميقة وموجعة وأساسها استهداف البنى الاقتصادية وهذه الفوضى العارمة في الحرب الناعمة هو من بعدها الاخوان.

◄كيف ترى الهجوم المستمر من قبل الحوثي على موانئ المخاء؟

الحوثي لا يمتلك عوامل التخطيط والمبادرة في تحركاته في الداخل وخارج اليمن مثل الهدف الاول له مخزون الاهداف من إيران السياسي والعسكري لمسرح العمليات في الجبهات المهمة والرخوة والحساسة كمثال الحديدة واماكن أخرى، وكذا حالات الانحراف عن الاهداف في ما يخص الشرعية اليمنية التي تنصلت عن مقارعة الحوثي والاتجاه جنوباً تاركة الحوثي يتحرك بكل أريحية وتسليمه كل امكانيات المعركة.

◄ارتباط الحوثي بإيران عقد الأزمة اليمنية.. فما هي أهداف إيران وتدخلاتها؟

أهداف إيران في المنطقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي جزء من الأطماع والهيمنة في اعادة تقسم المنطقة وإعادة السيطرة عليها من ممرات وثروات وغيرها.

◄ما هي أسباب الهجمات المتكررة من قبل الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية؟

إن الحوثي يشخصون له الحالة المشهدية بدقة وحالة تحركات الفرقاء ومستوى الحوارات والحلول التي تطرح وترسل له الاشارة من قمة الحرس الثوري من مكتب الفقيه ثم يحرك الهجمات بهدف إنضاج هذه العوامل والظهور ليقول انا هنا.

◄ ما تعليقك على سير المعارك خاصة في الضالع وشبوة؟

لما لهذه المحافظتين من أهمية استراتيجية ليس في هذه اللحظات لما لها من أهمية مثلا محافظة شبوة مركز المنتصف وسنتر المحافظات النفطية ومساحة ثلاثمائة كيلو في ساحلها البري واربع موانئ واربع مطارات ومساحتها خمسون الف كيلو متر مربع ولها ايضاً اهمية عسكرية وتأثير لا مثيل له على حضرموت وابين والمهرة وغيرها اما فيما يخص الضالع فهي الاخرى ضلت عبر التاريخ مبعث اطماع مجموع الحرب الطائفي والعصبوي على مدى اثنا عشر قرن وفي التاريخ السياسي والعسكري منذ الاطاحة بملكية ما قبل الدولة والتاريخ وحتى جمهورية عبدالله بن حسين الأحمر والراقص على رؤوس الثعابين علي عفاش كانت الضالع هي شوكة في حنجرة هذه القوى نظراً لما تمثله من قوى ومكانه رصد ومقبرة لكل من غزاها وهي كذلك ستبقى عصية كما كانت في الماضي والحاضر والمستقبل.

◄كيف ترى الحل الأمثل للازمة باليمن الحلول السياسية والعسكرية؟

مضى على الخطيئة التاريخية ثلاثة عقود وهي وحدة الضم والالحاق وهي مبعث النكسة والحروب والحل عودة الدولتين الى ما قبل عام 1990م رغم ايماننا بأن الشمال كله لن يأتي بالدولة ولضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم فالشمال سوف يظل حاضنة للإرهاب والتخلف حتى يرث الله الارض ومن عليها وشعبنا لن يقبل غير عودته الى ما قبل عام 1990م.

◄ كيف ترى وضع القضية الجنوبية وأهمية الحوار الجنوبي المقبل واهدافه؟

القضية الجنوبية هي أبرز قضايا اليمن اليوم وما اراها إلا قد اوشكت على الحل بعودة دولتي اليمن إلى ما كانت عليه قبل عام 1990م وحلها الحل المرضي والعادل لشعب الجنوب والذي قدم في سبيل هذا الهدف القوافل من الشهداء الابرار منذ عشية ما يسمى الوحدة مروراً بحرب احتلال الجنوب بالقوة عام 1994م واستمرار نضال شعب الجنوب حتى اليوم ولا حل دون ذلك، أما فيما يتعلق بالحوار الجنوبي الذي دعا له رئيس المجلس الانتقالي في اليمن عيدروس قاسم الزبيدي القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية والأمن الجنوبي لتوحيد الرؤى ووجهات النظر حول طبيعة النظام الذي سوف يتم في الجنوب بعيداً عن أطراف شد الحبل من هنا وهناك يترك للجنوبيين شأنهم وسوف يبدعون في حواره ويصلون الى مبتغاه، الذي اريد ان اؤكد عليه أن الجنوبيون مجمعون على استعادة دولتهم الجنوبية مستقلة كاملة السيادة مهما تظاهر البعض بغير ذلك.

◄ما هي أهداف تركيا من التدخلات في اليمن؟

تركيا سوف تبقى تركيا كما كانت وإن ادعت ولبست لباس الاسلام ودورها واضح ودخلت كلاعب مهم في الهيمنة والسيطرة واعادة احلام ما قبل 1916م ومواقفها واضحة في مشاريع تكسير وفكفكت الوطن العربي كله وتحلم ومازالت العودة من النافذة إلى اليمن والمناطق الحيوية في البر والبحر هي وإيران بالهواء سوى كما تقوله الحدوتة في طول وعرض الجنوب والوطن العربي.

◄ما تعليقك على قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بإعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات الجنوب ؟

وطناً لا نحميه لا نستحقه، إن إعلان حالة الطوارئ خطوة هامة وضرورية في هذا التوقيت بالذات لمواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية ومخاطر الغزو المتجدد للميليشيات الحوثية الايرانية والجماعات الارهابية الاصلاحية الاخوانية المدعومة من تركيا ،والثناء على القوات المسلحة الجنوبية وقوات الامن واعلان حاله التعبئة العامة بكل ما تتطلبه مواجهة القوات الغازية او اغلاق السكينة العامة بالعاصمة عدن الذي يتواجد فيها ما يقارب ثلاثة مليون نسمة بما يسمون انفسهم اللاجئين ،حيث أثنى بيان حالة الطوارئ على القوات المسلحة وقوات الأمن وجماهير الشعب الجنوبي بالتعبئة العامة والتوجه إلى حيث يجب ورص الصفوف والصمود دفاعا على الوطن وتحريره واستقلاله الكامل، وبنفس الوقت مخاطبة كل أصناف المقاومة في بعض محافظات الجمهورية العربية اليمنية محافظة البيضاء ومحافظة مأرب ومحافظة إب ومحافظة تعز والحديدة بمواصلة مقاومتهم دفاعا عن العقيدة كما طالب البيان دول التحالف العربي باستكمال المعركة السياسية والعسكرية.