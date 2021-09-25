شكرا لبحثكم عن خبر على الطريقة الإيرانية.. الحوثي يحكم بشنق النساء في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏الحوثيين رسمياحكموا بالإعدام شنقاعلى امرأتين حنان مطهر الشاحذي والطاف يحيى المطري بتهمة التخابر والجاسوسيه

هل ستشهد شوارع صنعاء صورةمماثله لاعدام نظام ملالي ايران النساء في شوارع طهران حيث بلغ عدد النساء اللواء اعدمن في عهد روحاني116 امرأة

مالذي ننتظره بعد أن ماتت النخوة في اليمن https://t.co/r6OKuFGqIa‎