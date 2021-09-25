عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش جنوب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، اليوم السبت، معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي دارت منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وأشار المصدر ، إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف المليشيا الإيرانية.