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عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش جنوب مارب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

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يخوض أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، اليوم السبت، معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

 

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي دارت منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

 

وأشار المصدر ، إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف المليشيا الإيرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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