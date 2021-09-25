تنظيم ندوة بجنيف حول أوضاع النساء ببلادنا في ظل الانقلاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من اجل السلام في اليمن، اليوم، في قاعة مقر بيت المنظمات الدولية بمدينة جنيف السويسرية، ندوة بعنوان (أوضاع النساء في اليمن في ظل الانقلاب - الظروف الصحية والاجتماعية).



واستعرضت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة في الندوة، الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق النساء وماتعرضن له من عمليات اعتقال واسعة واخفاء قسري وقتل وتشريد وغيرها من الانتهاكات التي تتنافى مع القيم الاخلاقية والانسانية وتتنافى ايضاً مع القوانين الدولية وحقوق الانسان.

واشارت باسندوة، الى فاعلية النساء في الميدان الحقوقي بجانب الرجل وأيضا في قضايا السلام..لافتة الى الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للنساء..منوهة ان منظمة الصحة العالمية ذكرت ان الحوثيين يخفون عدد حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويمنعوا وصول اللقاحات..متطرقة الى المشهد الإرهابي المتجسد في زيارة السفير الإيراني في صنعاء ايرلو وهو يزور قطاع النساء في المستشفيات بصنعاء.

فيما تطرقت رئيس منظمة بروكن تشير الدكتورة اروى الخطابي، الى قرارات تقييد الحريات الشخصية للمرأة والتمييز ضدها في ظل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً وانهيار الخدمات الضرورية وانعدام المرتبات وفقدان الوظيفة، ومعاناة النازحات في مخيمات النساء وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار زواج القاصرات..مشيرة الى ماتعرضت له عدد من النساء الى الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وخاصة الناشطات الحقوقيات والصحفيات والأكاديميات والعاملات في منظمات الإغاثة.

ولفتت الخطابي، الى قرارات ميليشيات الحوثي لتقييد النساء عبر تحديد نوع الملابس مثل ما قامت به داعش واشترط الحوثي ان تكون الملابس بطريقة محددة، ومنع النساء من العمل في المطاعم واستعمال التلفون الذكي والمكياج ومنع العمل مع المنظمات الاغاثية، ومنع النساء من استخدام حبوب منع الحمل ووسائل تنظيم الاسرة..مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الوقوف بحزم بوجه الحوثي ودعم المراة اليمنية ودعم تعليمها والمطالبة بحقوقها على كافة المجالات.

وتحدثت زميل متميز في مجال الاعلام لدى المعهد الذهبي للاستراتيجية اديل نارزيان، عن أوضاع النساء في اليمن في ظل الانقلاب الحوثي..مشيرة الى ان المليشيات الحوثية تتبع خطى ايران في جميع الانتهاكات ضد النساء..لافتة الى المحاكمات الصورية التي تنتهجها المليشيات ضد النساء وتلفيق التهم الكيدية بتهم الدعارة وغيرها من التهم الملفقة من أجل إسكات معارضتهن وقمع أصواتهن..لافتة الى اعتقال المليشيات لـ انتصار الحمادي وكيف أراد الحوثي اجبارها بتوقيع اعترافات لم تقوم بها.

فيما اشارت المحامية والمختصة في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان، الى موقف المجتمع الدولي من الانتهاكات بحق المرأة في اليمن..مؤكدة ان المجتمع الدولي خان نساء اليمن وتحديداً من يعشن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين..مطالبة المجتمع الدول منح النساء منصات للتواصل مع العالم الخارجي و الضغط على الحوثيين لإعطاء الأولوية للنساء ذوات الأطفال الصغار في توزيع المساعدات، و إنشاء آليات لحماية المنظمات التي تركز على قضايا المرأة..مؤكدة ان الحل الحقيقي والوحيد هو القضاء على ميليشيا الحوثي وداعميهم الإيرانيين.