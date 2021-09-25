اختتام مهرجان سماع الدولي بمشاركة فرقة شباب المركز الثقافي اليمني بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية بمشاركة فرقة شباب المركز الثقافي اليمني بالقاهرة.



ومثل المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، وفد ضم عدداً من الفنانيين والمبدعين اليمنيين المقيمين في القاهرة.

وقدمت الفرقة اليمنية، عدداً من الأغاني والأناشيد الدينية التي عبرت عن الموروث الغنائي والإنشادي اليمني نالت استحسان الجمهور العربي الواسع الحاضر في المهرجان.

وعبرت مديرة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة عائشة العولقي، عن سعادتها بهذه المشاركة والنجاح الكبير الذي حققه شباب المركز المشارك في المهرجان والذي أوصل التراث اليمني ونقله بأفضل صورة ممكنة..مؤكدة دعم المركز للمبدعين اليمنيين المقيمين في القاهرة في المجالات الثقافية المختلفة .