مليشيا الحوثي تكثف من وجودها في المناطق المحاذية لعقبة ثرة قرب أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أفادت مصادر محلية في المناطق الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، بأن المليشيات الحوثية كثفت من تواجدها في المناطق المحاذية لجبهة ثره وجبال الحلحل.



وذكرت المصادر، أن المليشيات دفعت بتعزيزات بشرية وآليات باتجاه مناطق بركان وثره ومناطق الحلحل وكان آخرها صباح الجمعة.

وبينت المصادر، بأن المليشيا عززت بقوات بشرية وأسلحة ثقيلة على ميمنة عقبة الحلحل، واستحدثت مواقع جديدة وأطلقت النيران منه باتجاه القوات المرابطة أسفل جبال الحلحل.

وأضافت، بأنه تم رصد عناصر متسللة في موقع التولقة وتم التصدي لهم من قبل القوات المرابطة في جبهة ثره