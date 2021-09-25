وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، العلاقات الثنائية بين البلدين واخر التطورات في البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي اللقاء، استعرض بن مبارك المستجدات السياسية والميدانية وخاصة التصعيد الحوثي الاخير في بعض مديريات مأرب وشبوة والمناطق الأخرى وتوسيع رقعة المواجهات وانعكاساتها الإنسانية..مثمنا دور الأشقاء في تونس في خدمة القضايا المشتركة، من خلال العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى.

من جهته، جدد الوزير التونسي التأكيد على دعم وتضامن بلاده مع الحكومة اليمنية ودعم جهود السلام التي يقودها المبعوث الأممي، آملا بسرعة العودة إلى المسار السياسي والعمل على إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين.

حضر اللقاء مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.