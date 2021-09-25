نائب الرئيس يشيد ببطولات المقاتلين ويطلع على مختلف الأوضاع بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس اتصالين هاتفيين بكل من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال والاطلاع على الأوضاع في المحافظة.



وحمّل نائب الرئيس، محافظ مأرب ورئيس الأركان، تحياته وتهانيه للأبطال من الجيش والأمن والمقاومة والقبائل الحرة في مأرب التاريخ والإباء بمناسبة حلول الذكرى الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصالين، إلى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية والبطولات الأسطورية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة، ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بالملاحم البطولية الخالدة والتضحيات العظيمة التي يسجلها جيل سبتمبر الصامد للحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية التي أرستها أهداف الثورة المجيدة.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم المحوري في معركة العروبة والإخاء ضد مشروع إيران التخريبي الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد نائب الرئيس بأن ممارسات الانقلاب الحوثية على مختلف الصعد العسكرية والاقتصادية والحقوقية تكشف وجه هذه العصابة الإجرامية واستهتارها بمعاناة الشعب ورفضها كل محاولات إحلال السلام، داعياً كل أبناء الشعب اليمني للالتفاف الشعبي والمجتمعي حول القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية والوجودية.

من جانبهما، أشار محافظ مأرب ورئيس الأركان، إلى بطولات المقاتلين البواسل وجهودهم في مقاومة الصلف الحوثي إلى جوار الأشقاء في التحالف، مؤكدان المضي على خطى الثوار الأحرار في مقاومة الكهنوت وحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن الثورة والجمهورية.