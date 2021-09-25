مليشيا الحوثي تتنصّت على مكالمات قيادات عسكرية وأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كشف مصدر بوزارة الاتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تنصّت المليشيا على اتصالات العديد من القيادات العسكرية والأمنية، تزامنا مع احتدام المواجهات في عدد من جبهات القتال.



ونقلت "وكالة "خبر" عن المصدر نقلا عن مصدر فني بالوزارة، إن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، شكّلت الساعات الماضية، غرفة عمليات سرية تضم فريق من الخبراء والفنيين في رصد وتتبع المكالمات، وتحت اشراف لجنة مشتركة مكونة من قيادات عسكرية رفيعة في وزارة الدفاع الخاضعة للحوثيين والاستخبارات العسكرية وجهاز ما يسمى بـ"الامن الوقائي".

وأكد المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن المليشيا الحوثية تقوم بالتنصّت على مكالمات العديد من القيادات العسكرية والامنية والميدانية بالتزامن مع احتدام المواجهات المسلحة في جبهات مأرب وشبوة والحديدة وغيرها.

وإضافة إلى استفادة المليشيا اقتصاديا من قطاع الاتصالات الخاضع لسيطرتها في عموم البلاد، تقوم بالتجسس على مناوئيها والتحكم المباشر بخدمات الاتصالات والانترنت في جميع عملياتها العسكرية الهجومية منذ انقلابها على النظام الجمهوري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، وبسط نفوذها على مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة بالوزارة، استقدام المليشيا خبراء ايرانيين قاموا بتدريب موظفين يمنيين بينهم عناصر استخباراتية على عمليات التجسس والتتبع، واوعزت إليهم المهمة