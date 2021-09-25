شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبوان: كبّدنا ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة جنوب مارب والمعارك مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كبّدوا مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح جنوب محافظة مارب وأن المعارك ما تزال مستمرة في كافة المحاور وسيكون النصر حليف الصف الجمهوري.



وقال العميد دبوان في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، "إن جثث قتلى مليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمّرتها نيران الجيش وغارات التحالف".

وأضاف "ان مليشيا الحوثي في أضعف حالاتها وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة".

ونوه بالضربات المركزة التي ينفذها طيران تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.