شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو جثث الحوثي وهي تغطي ارض وجبال مأرب في محرقة لم يسبق مثيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق عشرات الجثث لمقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية، المتناثرة في جبال المناطق الجنوبية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، العثور على أكثر من 60 جثة لمقاتلي مليشيا الحوثي، على امتداد الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي تركت في المواقع التي سيطرت عليها اليومين الماضيين، جنوب مأرب، عشرات الجثث لمقاتلها الذي سقطوا بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن قوات الجيش والمقاومة حققت تقدما واسعا في مديرية حريب، وسيطرت على مناطق واسعة وأصحبت على مشارف مركز المديرية.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا من عدة مواقع في جبهات جنوب مأرب.