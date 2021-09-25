شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو جثث الحوثي وهي تغطي ارض وجبال مأرب في محرقة لم يسبق مثيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق عشرات الجثث لمقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية، المتناثرة في جبال المناطق الجنوبية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، العثور على أكثر من 60 جثة لمقاتلي مليشيا الحوثي، على امتداد الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب.
وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي تركت في المواقع التي سيطرت عليها اليومين الماضيين، جنوب مأرب، عشرات الجثث لمقاتلها الذي سقطوا بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن قوات الجيش والمقاومة حققت تقدما واسعا في مديرية حريب، وسيطرت على مناطق واسعة وأصحبت على مشارف مركز المديرية.
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا من عدة مواقع في جبهات جنوب مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو جثث الحوثي وهي تغطي ارض وجبال مأرب في محرقة لم يسبق مثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.