شكرا لبحثكم عن خبر حميد الاحمر يرثي نجله بكلمات حزينة ..شاهد ماقال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي البارز حميد الاحمر في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره كريتر سكاي كما جاء:

انعم الله به عليا ، وكان ابني وأخي وحبيبي وقرة عيني ، ثلاثين سنة عستها معه كان نعم الابن

الذي وهبني محمد أخذه ، فله الحمد وله الشكر .

اسأل الله أن يعوضني ويعوضنا خيرا ويلحقني به من الصالحين ، ويجمعني به في جناته .

لله ما اعطى ولله ما أخذ ..

انا لله وانا اليه راجعون ..

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