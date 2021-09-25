شكرا لبحثكم عن خبر تظاهرة حاشدة في تعز للمطالبة بوقف انهيار الوضع المعيشي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خرج اليوم السبت المئات من أبناء مدينة تعز المحررة وسط البلاد في تظاهرة جديدة للتعبير عن رفضهم للوضع المعيشي المتردي وتدهور العملة الوطنية والخدمات الأساسية في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان.

ورفع المشاركون في التظاهرة مطالبات إلى الحكومة اليمنية والشرعية والتحالف العربي بسرعة التدخل من أجل إنقاذ البلاد من التدهور المريع ووضع حد لمعاناة أبناء المناطق المحررة في تعز في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المتظاهرون أن الوضع المعيشي أصبح في الحضيض في ظل تدهور العملة الوطنية مقابل العملات العربية والأجنبية والتي عكست بدورها على أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية والمشتقات النفطية في ظل تأخر صرف المرتبات.

وتشهد تعز منذ 3 أشهر متتالية احتجاجات شعبية غاضبة ومتصاعدة للتعبير عن الرفض الشعبي للوضع المعيشي والمطالبة بتحسين الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار وتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.