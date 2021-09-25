شكرا لبحثكم عن خبر بفارق 22 الف في سعر الجرام الوحد.. أسعار الذهب في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا السبت 25/9/ 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
أسعار الذهب في صنعاء:
الجنية الذهب:
شراء منكم 241000
بيع لكم 245000
الجرام 24 :
شراء منكم 34500
بيع لكم 36000
الجرام 21 :
شراء منكم 30000
بيع لكم يبدأ من 32000
الجرام 18 :
شراء منكم بمعدل 24700
بيع لكم 26700
أسعار الذهب في عدن
جنية ذهب شراء: 438,000
بيع: 442,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 62,500
بيع: 65,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 55,000
بيع: 58,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 46,000
بيع: 50,000
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