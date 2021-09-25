شكرا لبحثكم عن خبر بفارق 22 الف في سعر الجرام الوحد.. أسعار الذهب في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا السبت 25/9/ 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي: أسعار الذهب في صنعاء: الجنية الذهب: شراء منكم 241000 بيع لكم 245000 الجرام 24 : شراء منكم 34500 بيع لكم 36000 الجرام 21 : شراء منكم 30000 بيع لكم يبدأ من 32000 الجرام 18 : شراء منكم بمعدل 24700 بيع لكم 26700 أسعار الذهب في عدن جنية ذهب شراء: 438,000 بيع: 442,000 جرام ذهب عيار 24 شراء: 62,500 بيع: 65,000 جرام ذهب عيار 21 شراء: 55,000 بيع: 58,000 جرام ذهب عيار 18 شراء: 46,000 بيع: 50,000

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