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بفارق 22 الف في سعر الجرام الوحد.. أسعار الذهب في صنعاء وعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا السبت 25/9/ 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

 

 

أسعار الذهب في صنعاء:

 

الجنية الذهب:

 

شراء منكم 241000

 

بيع لكم 245000

 

الجرام 24 :

 

شراء منكم 34500

 

بيع لكم 36000

 

الجرام 21 :

 

شراء منكم 30000

 

بيع لكم يبدأ من 32000

 

الجرام 18 :

 

شراء منكم بمعدل 24700

 

بيع لكم 26700 

 

أسعار الذهب في عدن

 

جنية ذهب شراء: 438,000

 

بيع: 442,000

 

جرام ذهب عيار 24

 

شراء: 62,500

 

بيع: 65,000

 

جرام ذهب عيار 21

 

شراء: 55,000

 

بيع: 58,000

 

جرام ذهب عيار 18

 

شراء: 46,000

 

بيع: 50,000

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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