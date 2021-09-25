شكرا لبحثكم عن خبر تسريب مخطط إسقاط مدينة مأرب .. مصدر يكشف موعد تنفيذ عملية اقتحام الحوثي والقبائل تتحرك والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر قبلية في مناطق سيطرة الانقلابين بمحافظة الجوف، مساء الجمعة، عن مخطط خبيث لمليشيات الحوثي المرتهنة لإيران ضد مدينة مأرب.
وقالت المصادر لنافذة اليمن، إن مليشيات الحوثي تعتزم تنفيذ مخطط يهدف لشن هجوم واسع على معسكر الرويك الواقع على طريق العبر - مأرب، على أن يتم اقتحام مدينة مأرب من جهات عدة مساء الـ 26 من سبتمبر.
وأوضحت المصادر، أن رجال القبائل والقوات الحكومية، تلقت معلومات استخباراتية مؤكدة بهذا الشأن.
وافادت ذات المصادر بإرسال القوات الحكومية والقبائل تعزيزات قتالية إلى مناطق النضود والشهلاء والعلم وكلها مواقع واقعة بين مأرب والجوف لإفشال المخطط الحوثي.
كما تم استهداف اجتماع للحوثيين في منطقة بئر المرازيق شرق مدينة الحزم، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
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