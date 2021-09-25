شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فشل إطلاق صاروخ باليستي حوثي باتجاه مأرب وسقوطه في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

سقط صاروخ باليستي في إحدى قرى قيفة بمحافظة البيضاء، مساء أمس الجمعة 24 سبتمبر /أيلول 2021، بعد أن حاولت مليشيا الحوثي، إطلاقه باتجاه مأرب.



وأفادت مصادر محلية، بأن صاروخا باليستي أطلقته مليشيا الحوثي من أحد مواقعها بمنطقة ريام بمديرية رداع؛ لكنه سقط في قيفة.

ووفق المصادر، فإن مليشيا الحوثي فشلت في إطلاقه حيث كان متجهاً إلى محافظة مأرب وقد انفجر بمنطقة المتار بعزلة آل أحمد بمديرية القريشية في قيفة.

ولفتت المصادر إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن انفجار الصاروخ لم ينج عنه أي أضرار بشرية أو مادية في المنطقة التي سقط فيها الصاروخ