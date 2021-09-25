القوات المشتركة تدمر مرابض مدفعية حوثية استهدفت أعيان متفرقة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، السبت 25 سبتمبر /أيلول 2021، من تدمير مرابض مدفعية تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدفت الأعيان المدنية في مناطق متفرقة من الحديدة بالساحل الغربي.



وذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، الأحياء السكنية في منطقة كيلو 16 ومناطق شرق مدينة الحديدة، واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبقذائف RBG.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر القصف والاستهداف الحوثية، وتم الرد عليها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها على الفور.

وأكدت أن القوات المشتركة دمرت مرابض المدفعية الحوثية والأسلحة المتوسطة التي استخدمتها المليشيات لاستهداف المدنيين.

يأتي ذلك في سياق الانتهاكات والخروقات المتواصلة للهدنة الأممية التي ترتكبها المليشيات الحوثية، في سعي منها للقضاء على عملية السلام في الحديدة