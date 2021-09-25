محور مران ينظم عرضا عسكريا احتفاء بالذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم محور مران بمحافظة صعدة امس حفلا خطابيا وعرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر.



وتوشح العسكريون المشاركون في الاحتفال والعرض العسكري لافتات تمجّد ثورة سبتمبر، بالإضافة إلى العلم الجمهوري.

وألقى قائد محور مران اللواء عبدالكريم السدعي كلمة أكد فيها أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانوا الرقم الأصعب في الحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري.. مشيدا بكل الشرفاء من أبناء الوطن الذي شاركوا اخوانهم ابطال الجيش في التصدي لفلول الكهنوت الإمامي الذي ظل يحارب اليمنيين بأعمال تخريبية في محاولة بائسة منه لاعادة اليمن الى عصر الحكم السلالي الكهنوتي البغيض.

ودعا الى استكمال عملية التحرير في مختلف محافظات البلاد وقال ان ذلك يتطلب من الجميع حشد الجهود ورص الصفوف في اصطفاف يمضي لإنزال الهزيمة النهائية والحاسمة بمليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه أشار قائد محور رازح، العميد حمود الخرام إلى ان لثورة سبتمبر قيمة رمزية كبرى لدى اليمنيين، خصوصاً مع الانقلاب الذي نفذه الحوثيون، الذين يعتبرون امتداداً لحكم الأئمة الكهنوتي الرجعي المتخلف.

وفي الحفل القيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على مواصلة السير على نهج ثورة سبتمبر لاقتلاع فلول الإمامة والتخلف والكهنوت.