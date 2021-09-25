بن مبارك يتبادل التهاني مع نظيره الصيني بمناسبة الذكرى الـ٦٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تبادل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الـ٦٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وفي برقيته، أشار الدكتور بن مبارك إلى أن مسيرة التعاون شهدت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية نموا مطردا في مختلف المجالات الحيوية، مستندة على قاعدة صلبة ومتينة من الصداقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى تميز مواقف البلدين دوما بالتفاهم التام والانسجام الكامل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن العلاقات الثنائية ستشهد مزيدا من التقدم والنمو خلال الفترة القادمة من خلال مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي ولما فيه خدمة مصالح شعبي البلدين .. مجدداً ـ في سياق متصل ـ شكر وتقدير اليمن لمواقف الصين قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن وقيادته الشرعية، ودعم اليمن وامنه واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.

بدوره، نوه مستشار الدولة وزير خارجية الصيني إلى أن البلدين يجمعهما صداقة تاريخية وكانت اليمن من أوائل الدول العربية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة، لافتا الى أن العلاقات شهدت على مدار الـ٦٥ عاما تطورا مستمرا وظل الجانبان يتبادلان الدعم الثابت إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى استعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد على موقف الصين الثابت تجاه اليمن وسيادته واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه، ودعمها للحكومة الشرعية والمساعي الرامية لتحقيق السلام.