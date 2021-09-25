وزيرا الشباب والداخلية يطلعان على استعدادات منتخب الناشئين لبطولة غرب آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد وزيرا الشباب والرياضة نائف البكري والداخلية اللواء ابراهيم حيدان بالصورة المشرفة والمعبرة عن اللحمة الوطنية التي يرسمها الشباب في مشاركاتهم الداخلية والخارجية.



وأعرب الوزيران خلال لقائهما امس بسيئون مع بعثة منتخب الناشئين ـ المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر ان تنطلق في الـ 14 من اكتوبر المقبل ـ عن أملهما في ان يحقق شباب الناشئين انتصارات مشرفة للجميع.

واشادا بالتماسك الذي يجسده الشباب في هذه اللوحة الوطنية التي تجسد الروح الوطنية الواحدة والتي سيكون لها الاثر في تحقيق تطلعات ابناء الوطن في الامن والاستقرار في عموم الوطن.

فيما عبر رئيس البعثة عبد الرحيم الخشعي ان الرياضة ستمثل اليمن في المحافل الداخلية والخارجية والروح الرياضية العالية لدى الشباب بشكل مشرف.

حضر اللقاء وكيل وزارة الشباب الدكتور منير لمع ومدير مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري وعدد من المسئولين.