وزارة الصحة تبدأ بتوزيع لقاح استرازينكا للمحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت وزارة الصحة العامة والسكان بعدن توزيع لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا على المحافظات.



وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق المختصة بدأت منذ ليل البارحة بالتوزيع الفعلي اللقاح لعموم المحافظات وأن على مراكز التحصين المعتمدة في المحافظات الشروع في تنفيذ جولات اللقاح للمتقدمين عبر المنصة الاليكترونية التابعة لوزارة الصحة سواء لمن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا أو المسجلين للمرة الأولى.

وأكد انه لن ينظر لأي حالة غير مسجلة اليكترونيا.. موضحا ان الوزارة تلقت يوم أمس ٣٥٦ الف جرعة من لقاح استرازينكا مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس وسيتم تنفيذ خطة التحصين بمرحلتها الثانية للفئات المستهدفة.