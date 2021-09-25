شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئول أمريكي: عقوبات قادمة ستطال مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إن بلاده ستواصل فرض عقوبات على قادة مليشيا الحوثي، داعيا الحوثيين إلى وقف حربهم العبثية ضد الشعب اليمني.



ونقل تلفزيون "الحدث" السعودي، عن هود قوله، إن على مليشيا الحوثي الجلوس على طاولة التفاوض من أجل الوصول إلى حل للأزمة في اليمن، مشددا على ضرورة وقف هجومها على مدينة مأرب، وما حولها.

في السياق ذاته، قال المسؤول الأمريكي إن على الحكومة اليمنية المُقيمة في العاصمة السعودية (الرياض)، منذ منتصف 2015، أن تكون قادرة على تلبية مطالب شعبها.

وحول سحب بلاده المنظومات الصاروخية من السعودية، عبّر هود عن أن شراكة واشنطن العسكرية مع السعودية من مصلحتها الاستراتيجية