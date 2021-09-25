آخر التطورات الميدانية في مأرب وشبوة وأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصارعهم وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني جنوبي مأرب.



وبينت المصادر أن المواجهات تتركز في أطراف مديرية 'حريب'، عقب شن الحوثيين هجوما واسعا من محاور عدة، باتجاه مواقع الجيش في المديرية ذاتها.

ولفتت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا خلال المواجهات، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيا في أطراف مدينة 'حريب' ومنطقة 'الوسيعة'.

في سياق متصل، اندلعت معارك عنيفة إثر صد قوات الجيش هجوما شنته مليشيا الحوثي في جبهة 'الحلحل' شرق مديرية 'لودر' بمحافظة أبين.

وقال مصدر ميداني إن الحوثيين شنوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة هجوما مباغتا على مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش في جبهة 'الحلحل'، محاولين السيطرة على مواقع جديدة.

وأضاف أن القوات العسكرية التابعة لقوات الحماية الرئاسية و'لواء الأماجد' أحبطت الهجوم، بعد معارك استمرت ساعات.

واستبق الحوثيون الهجوم بحشد تعزيزات من المسلحين والآليات التي وصلت إلى مناطق 'بركان' و'ثرة'، والمناطق المرتفعة من منطقتي 'الحلحل' و'التولقة'، شمال مديرية 'لودر'.