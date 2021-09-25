اصدار أكثر من 63 ألف جواز سفر خلال 8 اشهر بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت اكثر من 63 الف جواز سفر للمواطنين من مختلف المحافظات خلال الفترة من يناير – أغسطس 2021م.



وأوضح مدير عام فرع المصلحة العقيد مساعد بن طالب أن المصلحة شهدت خلال العام الجاري إجراءات تنظيمية وإدارية بعد تزايد طالبي الحصول على جواز السفر من مختلف المحافظات.

ولفت الى انه من الاجراءات التنظيمية الإدارية تم العمل على فتح خدمة ارقام هواتف للراغبين في استخراج جوازات السفر لتحديد موعد الحجز عبر الاتصال التليفوني على هواتف فرع المصلحة للتسجيل فقط خلال أوقات الدوام الرسمي، فيما يقوم موظفي خدمة الطوارئ بالمصلحة بالتواصل مع المواطنين المسجلين لتحديد مواعيد للحضور واستكمال الإجراءات الخاصة باستخراج جوازات السفر.

وأشار الى أنه تم تأسيس قسم مستقل خاص للنساء وزيادة عدد كاميرات التصوير مع أجهزة الكمبيوتر مع زيادة الطاقم، الى جانب عمل حاجز للمكاتب لتنظيم حركة المواطن بين المكاتب بكل سهولة وعدم احتكاكهم بالمتعاملين.

واكد العقيد بن طالب أن تلك الاجراءات خففت من الازدحام الذي كان يعاني منه الفرع، كما سهلت على المواطن الحضور في موعده المحدد، إضافة الى إنشاء نظام آلي للأجانب المقيمين والوافدين لوادي حضرموت.