الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة اللواء احمد الكيلة

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى أسرة اللواء الركن احمد علي الكيلة الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

محمد يوسف

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