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الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة اللواء احمد الكيلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى أسرة اللواء الركن احمد علي الكيلة الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

 

ونوه الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته القيادية والعسكرية في مختلف المواقع التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

 

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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