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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة اللواء احمد الكيلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى أسرة اللواء الركن احمد علي الكيلة الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
ونوه الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته القيادية والعسكرية في مختلف المواقع التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.