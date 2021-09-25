إشهار مؤسسة شحن للتنمية والإعمار والأعمال الإنسانية  بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الشيخ مسلم سالم حزحيز وكيل محافظة المهرة لشؤون مديريات الصحراء بمعية الأستاذ فايز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة اليوم مراسم إشهار مؤسسة شحن للتنمية والإعمار والأعمال الإنسانية رسمياً.



وفي حفل الإشهار الذي أقيم على مسرح مدرسة شحن الحديثة أكد الوكيل بن حزحيز على إهتمام المحافظ بن ياسر والسلطة المحلية بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني المحلية باعتبارها شريكاً فاعلاً في عملية البناء والتنمية المنشودة.

من جانبه أعلن مدير عام الشؤون الإجتماعية الأستاذ فايز علي سهيل بلحاف المشرف الرسمي على الحفل إشهار مؤسسة شحن للتنمية والإعمار والأعمال الإنسانية رسمياً كونها إستكملت كافة الإجراءات القانونية اللازمة متمنياً لإدارة وطاقم المؤسسة النجاح والتوفيق في أعمالهم التنموية والإنسانية بمديرية شحن وكافة مديريات المحافظة.

في ذات السياق أوضح مدير عام شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت أن المديرية تعج بالسكان والنازحين من مختلف المناطق والمحافظات وهي بحاجة ماسة إلى المؤسسة والعمل الخيري والإنساني بشكل عام.

وفي كلمتها أمام الحفل عبرت الأستاذة هند سالم عويض بايعقوب رئيسة مؤسسة شحن للتنمية والإعمار والأعمال الإنسانية عن شكرها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ومكتب الشؤون الإجتماعية وكل من ساهم في تسهيل مهام المؤسسة لتقوم بواجبها التنموي والإنساني على أكمل وجه.

وأكدت الأستاذة هند بايعقوب أن المؤسسة ستكون الرديف الأساسي للسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية في التنمية والإعمار إضافةً إلى تقديم المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية للفقراء والمحتاجين والنازحين وذوي الدخل المحدود والمهمشين.