إزالة أنقاض سقوف العبارات المنهارة وإعادة صبها على طريق الدمخ بمديرية المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أزالت المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة المهرة أنقاض وبقايا سقوف العبارات المنهارة من على طريق الدمخ بمديرية المسيلة .



وأوضح مدير عام المؤسسة العامة الطرق والجسور بالمحافظة المهندس عوض قويزان أنه يتم حالياً إعادة صب السقوف والأعمدة بالخرسانة الاسمنتية المسلحة ليتم بعدها وضع طبقة اسفلتية على السطح مشيراً إلى أن عملية إزالة السقوف المتهالكة وإعادة صبها تأتي بتمويل من السلطة المحلية .

ولفت قويزان إلى أن المؤسسة العامة للطرق والجسور ستوقع خلال اليومين القادمين عقداً مع السلطة المحلية لاستكمال أعمال سفلتة خط الغيضة الصغيرة بسيحوت