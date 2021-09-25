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سيئون تشهد وقفة احتجاجية تضامنا مع اندية العاصمة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

شهدت مدينة سيئون، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية، تضامنا مع أندية العاصمة عدن التي تعرضت لقرارات تعسفيه من قبل إتحاد العيسي لكرة القدم.

 

ورفع المشاركون شعارات تندد بالعيسي معبرة عن سخط الشارع الرياضي الحضرمي من أقامة الدوري اليمني الممتاز في مدينة سيئون والذي ينظمه إتحاد العيسي لكرة القدم منتهي الولاية.

 

وقد عبر المحتجون الرياضيون من ابناء وادي حضرموت لاعبون ومشجعون من خلال الشعارات المرفعوعة عن رفضهم من اقحام المجال الرياضي في اتون الصراعات السياسية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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