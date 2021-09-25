شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيئون تشهد وقفة احتجاجية تضامنا مع اندية العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

شهدت مدينة سيئون، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية، تضامنا مع أندية العاصمة عدن التي تعرضت لقرارات تعسفيه من قبل إتحاد العيسي لكرة القدم.



ورفع المشاركون شعارات تندد بالعيسي معبرة عن سخط الشارع الرياضي الحضرمي من أقامة الدوري اليمني الممتاز في مدينة سيئون والذي ينظمه إتحاد العيسي لكرة القدم منتهي الولاية.

وقد عبر المحتجون الرياضيون من ابناء وادي حضرموت لاعبون ومشجعون من خلال الشعارات المرفعوعة عن رفضهم من اقحام المجال الرياضي في اتون الصراعات السياسية