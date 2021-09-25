بن عبودان يدشن مشروع دعم إدارة محو الأمية في مدينة ساه بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري اليوم، مشروع دعم إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية ساه محافظة حضرموت .



ويشمل المشروع الذي يأتي برعاية مدير عام ساه وتمويل شركة بترومسيلة تقديم أثاث مكتبي إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية ساه محافظة حضرموت

وفي التدشين أشاد مدير عام ساه بجهود شركة بترومسيلة في دعم التعليم وإدارة محو الأمية،

مبديا إستعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لإنجاح كافة المشاريع في المديرية.

ودعا رئيس المجلس المحلي قيادة شركة بترومسيلة بإعطاء توجيهات لقيادة وعلاقات القطاعين 14 و 51 من أجل تفعيل عملهم في الرفع بالمشاريع الخدمية للمنطقة أسوة بالقطاعات الأخرى.

من جهته أعرب مدير مكتب محو الأمية بساه الأستاذ فضل عبدالله بافضل عن شكره وتقديره لمدير عام المديرية على مايوليه من إهتمام في تهيئة الأجواء الملائمة لأنشطة المكاتب التنفيذية والمتابعة الحثيثة في توفير الاثاث المكتبي.

وأشار بافضل إلى إعتماد مدير عام مكتب محو الأمية الأستاذ عائد بن مهري فتح مركز تدريب نسوي يشمل دورات تدريبية في الخياطة والكوافير مقدم من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني بمتابعة مباشرة من أول وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام التربية والتعليم بساحل الأستاذ جمال سالم عبدون ،

حاثا بافضل الجميع بدعم نشاط المكتب وتشجيع الدارسين والدارسات من كبار السن في المنطقة إلى الالتحاق بصفوف محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية سا