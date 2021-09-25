دورة تدريبية في مجال كتابة واعداد الخطة السنوية لمديري إدارة الصحة ومسؤولي الاحصاء بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

الخليج 365 - سيئون



نظم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، بمدينة سيئون دورة تدريبية لمديري مكاتب الصحة ومسؤولي الاحصاء بمديريات الوادي والصحراء في مجال كيفية وطرق كتابة واعداد الخطة السنوية لمكاتب الصحة بالمديريات.

وتلقى 32 مشاركا من مدريري إدارات مكاتب الصحة والاحصاء بمديريات حضرموت الوادي والصحراء بقاعة التدريب بإدارة الصحة الانجابية بهيئة مستشفى سيئون العام على معارف ومفاهيم ومهارات اعداد الخطط السنوية لإدارات مكتب الصحة بالمديريات، من قبل مدرب الدروة الدكتور صالح عاشور باعويضين، نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت ومدير التخطيط والتنمية البشرية .

وفي افتتاحية الدورة اكد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي على اهمية الدورة لكسب الخبرات والمهارات لأعداد الخطط السنوية وفقا والمعايير الصحيحة المنبثقة من الواقع الاحصائي لكل مديرية , اضافة الى اهمية التنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات في الخطط لتكون قابلة للتنفيذ بتكاتف الجميع .

واشار العمودي إلى أهمية ان يطلع مدراء مكاتب الصحة بالمديريات بالمسئولية المباشرة على الاشراف المباشر على جميع المرافق الصحية والنزولات المستمرة للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه العاملين فيها واحتياجاتها على ان يكون التعامل والمخاطبة وفقا والهرم التنظيمي الاداري ابتداء من المرفق الصحي او اللجنة الصحية الى مدير إدارة الصحة بالمديرية ثم ترفع برسالة الى مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء , مؤكدا بانه سيتم نزولات مباشرة ومفاجئة سوى الى مكاتب الصحة او الى المرافق الصحية لتييم العمل فيها وما تقدمه من خدمات للمواطنين.