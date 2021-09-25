شكرا لبحثكم عن خبر القبض على امرأة مع عصابة تقوم ببيع الخمور والحشيش في عدن .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الحزام الأمني العاصمة عدن - القطاع الثامن - من القاء القبض على افراد عصابة لترويج المخدرات والكحول تضم ثلاثة اشخاص بينهم امرأة في مديرية المنصورة بعدن.

وذكرت العمليات المركزية للحزام الأمني بعدن في بيان لها أن بلاغ أمني للقطاع الثامن قد كشف عن وجود اشخاص يقومون بترويج وبيع مادة الحشيش المخدرة في مديرية المنصورة.

وأضاف البيان أن فور ورّود البلاغ داهمت قوات طوارئ القطاع الثامن بقيادة النقيب كرم المشرقي الموقع بجانب محطة اكسبرس في المنصورة، لتلقي القبض على شخص يدعى (م.أ.م)، وبحوزته ٧٠٠ جرام من مادة الحشيش المخدرة.

وأكدت العمليات المركزية في بيانها إلى أن التحقيقات مع المتهم قد أشارت إلى وجود شخص أخر يقوم ببيع مادة الحشيش والكحول في مدينة التقنية ليتم مداهمة الموقع والقبض على كلٍ من (ح.ع.ع) و (ع.م.أ)، كما تم ضبط قرابة (٥٠) زجاجة من الكحول المستوردة.

ونوهت العمليات المركزية أن المتهمين محتجزين في مقر القطاع الثامن وذلك لإستكمال التحقيقات وإعداد محاضر القضية كما تم تحريز المضبوطات، فيما تتواصل عمليات البحث والتحري لتتبع بقية أفراد العصابة.