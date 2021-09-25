شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون ينشرون صورا لوزير دفاعهم على تخوم شبوة وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الحوثيون، صورة لوزير الدفاع في حكومتهم، غير المعترف بها، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، وهو يزور مواقع القتال بين أبين وشبوة.

وبحسب وسائل إعلام حوثية، فإن العاطفي، زار مديريتي الصومعة ومسورة التابعتين للبيضاء والمطلة على محافظتي أبين وشبوة.

وأرسل العاطفي، تطمينات، لسكان المحافظات الجنوبية،" بأنهم لن يروا منا إلا كل خير".