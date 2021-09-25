فيديو: ابناء تعز يسقطون أمير قطر

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم المئات من ابناء مدينة تعز، الجمعة، ملعب ميدان الشهداء، أثناء اقامة المبارة النهائية والفعاليات الختامية لكأس أمير قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني، في مدينة تعز.
وقالت مصادر محلية ان الجماهير افشلت اقامة المبارة النهائية جراء اقتحام المواطنين للملعب ومزقوا صور امير دولة قطر، مرددين هتافات تعز وتضحياتها اكبر منكم .
وكانت دولة قطر قد دفعت ملايين الدولارات من اجل رفع صور اميرها خلال فعالية رياضية باسم الشيخ تميم بن حمد، إلا ان الجماهير افشلوا المبارة النهائية، مؤكدين، على ان تعز لا تبيع دماء ابنائها ولا تتاجر باطفال ونساء شهدائها.
ولفتت المصادر إلى أن البطولة بدأت قبل ثلاثة أسابيع، وطلب القيادي في تنظيم الإخوان حمود سعيد المخلافي تغيير اسمها، أمس الخميس، من بطولة تعز الكروية إلى بطولة كأس الأمير تميم بن حمد آل ثاني، دون سابق إنذار أو تبرير.
وكان مقرراً تنافس النادي الأهلي ونادي الطليعة على كأس أمير قطر تميم بن حمد، ويسلم للنادي الفائز كأس البطولة وحافلة نقل كبيرة ومبلغ مالي، وسيحصل الوصيف على ميداليات ومبلغ مالي.
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تعز لا تبيع دماء ابنائها ولا تتاجر باطفال ونساء شهدائها.— كامل الخوداني (@KamelAlkhodani) September 24, 2021
انها تعز لحظة تمزيق رجالها صور تميم في وسط الملعب..
ملايين الدولارات استلمها تجار دماء وكرامه وتضحيات بأسم نساء شهداء تعز واطفالهم مقابل رفعهم لصورة تميم..
مزقها الرجال وقالوها بصوت عالي تعز وتضحياتها اكبر منكم.. pic.twitter.com/OuNHtuyp4n
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