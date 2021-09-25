التحالف يصد هجوم جوي حوثي جنوب السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت الدفاعات الجوية السعودية لهجوم حوثي جوي بطائرة مسيرة اطلقتها المليشيات باتجاه جنوب السعودية. وقالت التحالف الجمعة، ان الدفاعات الجوية، اعترضت ودمرت طائرة حوثية مسيرة اطلقتها المليشيات باتجاه ابهاء جنوب السعودية و الخميس اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 5 طائرات حوثية مسيرة وصاروخا باليستيا اطلقتهم المليشيات باتجاه جنوب السعودية. وتكثف مليشيات الحوثيين بشن هجمات جوية على الاراضي السعودية جراء تعرضها لخسائر ميدانية كبيرة في جيهات القتال بمحافظة مأرب اليمنية، في محاولة من المليشيات من تحييد طيران التحالف.

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