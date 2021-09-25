شاهد فيديو من نقطة ملعاء يكشف عن القوة المسيطرة عليها عقب مواجهات دامية خلفت أكثر من 140 قتيلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - استعادة القوات الحكومية مساء السيطرة على عقبة ونقطة ملعاء عقب تسلل عناصر حوثية استمر لساعات معدوده جنوب مأرب. ووثق مقطع فيديو لحظة تواجد قوات حكومية في نقطة ملعاء شمالي حريب عقب تمكن الجيش والمقاومة استعادة السيطرة عليها الخميس. وشهد شمالي مديرية حريب مواجهات دامية مساء الخميس بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين تكبدت الاخيرة خسائر فادحة بالعتاد والارواح. وفي تطورات اليوم الجمعة تشهد جبهات حريب والعبدية هدوء نسبي باستثناء قصف مدفعي متبادلة بشكل متقطع، وسط وصول مزيدا للمقاتلين من الطرفين الى جبهتي حريب والعبدية جنوب مأرب. الى ذلك نقلت وكالة "فرنس برس" عن مصادر عسكرية ان المعارك التي شهدتها مديريات جنوب مأرب خلفت اكثر من 140 قتيلا خلال اسبوع. جدير ذكره بان مليشيات الحوثيين حققت خلال الاسبوع الفائت تقدما ميدانيا جنوب مأرب وتمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية حريب وكذلك أجزاء واسعة من مديرية عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة.

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