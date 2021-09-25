شكرا لبحثكم عن خبر حيدر العطاس يفجر المفاجأة ويكشف عن الدولة العربية الراعية للحوثيين من دماج حتى صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العطاس، عن الدولة العربية التي ساعدت الحوثيين في الحرب منذ اندلاع المعارك في دماج قبل 2014.
وقال العطاس "للأسف الشديد بعض الدول مشاركة في التحالف العربي لكنها ساعدت الحوثيين بشكل كبير جداً على الاستفراد بخصومه والقضاء عليهم واحداً تلو الآخر ابتدأ من دماج".
وواجه العطاس هجومًا واسعًا من قبل أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، بسبب تلميحه واتهامه لها بمساعدة الحوثيين.
وفي وقت سابق، قال العطاس: "سابقاً ظن المؤتمر أن الحوثي سيلتهم الاصلاح وسيبقي عليه ثم ظن الحراك الجنوبي بأن الحوثي سيلتهم المؤتمر والاصلاح وسيبقي عليه".
وأشار إلى أن "هذه الفكرة الخاطئة هي السبب الرئيسي في بقاء الحوثي إلى اليوم والان القوى المناهضة للحوثي بين أمرين إما تجاوز الخلافات أو انتظار الحوثي حتى يأتي لينهي أحلامهم".
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