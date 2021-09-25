تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

تتفاوت أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بحسب كل صنف والمكان الذي يتم إستيراده منه، فيما تختلف أسعار اللحوم في محلات بيع اللحوم بمديريات المحافظة الثمان بحسب نوع الذبيحة التي يتم بيع لحمها .



أما أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن فإن أسعار تختلف من نوع إلى آخر، غير أن هناك عوامل آخرى تحدد أسعار منها الرياح الموسمية وحجم الطلب الخارجي عليها .

وفيما يلي توضيح تفصيلي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بأنواعها.

الخضروات والفواكه :

لازالت الطماطم في العاصمة عدن تحافظ على أسعارها الثابتة التي تتراوح بين 900 و 750 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطس بين 350 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فتتراوح بين 750 و 800 ريال للكيلو ونصف.

أما الجزر والخيار فإن أسعارهما تتراوح ما بين 700 ريال يمني للكيلو الخيار و 1900 ريال يمني للكيلو الجزر.

فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1500 و 1900 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 1300 ريال يمني للكيلو الواحد .

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 450 و 350 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 2100 ريال للكيلو الواحد .

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق " الصحن " ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 1350 ريال يمني للكيلو الواحد .

اللحوم والأسماك :

ارتفعت أسعار اللحوم في عدن، حيث بلغ سعر لحم الضأن 5500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد " الصومالي " بألف ريال عن سعر الضأن البلدي .

أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 4500 و 5500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، فيما تتفاوت أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 6000 و 5500 ريال للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

كذلك في عدن هناك السمك الباغة الذي تتراوح أسعار المشك المكون من خمس سمكات ما بين 800 ريال و 900 ريال يمني بحسب حجمه وجودته .

كما يوجد هنا سمك البياض والجحش وهذه الأسمال تحدد أسعارها حجمها جودتها والفترة ما بين إصطيادها وعرضها للبيع وهي عادة ما تكون بين 3500 4000 ريال