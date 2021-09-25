شكرا لبحثكم عن خبر بالفبدبو: الصرخة الحوثية تعود الى مساجد بيحان شبوة من جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من أحد مساجد مديرية بمحافظة ، أثناء خطبة الجمعة، عقب سقوطها في قبضة .

ورصد الفيديو لحظة أداء شعار المليشيات الحوثية، عقب خطبة الجمعة، في أحد مساجد مديرية بيحان، بعد أقل من أسبوع على سيطرة المليشيات عليها.

وقال ناشطون وسكان محليون إن مديرية بيحان تعيش أيامًا عصيبة، إثر سيطرة المليشيات الحوثية عليها وفرض خطبائها على المساجد بالقوة وفرض أفكارها وإجبار الناس على التعايش معها.

إلى ذلك أفاد ناشطون أن الفيديو من أحد مساجد مديرية حريب بمحافظة مارب، ولم يتسنّ للمشهد اليمني التحقق منه، وتجدر الإشارة إلى أن كافة المساجد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية تشهد الطقوس ذاتها.

يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك في محافظتي شبوة ومارب، عقب السقوط المفاجئ لعدد من مديريات المحافظتين منتصف الأسبوع الجاري.