شكرا لبحثكم عن خبر اعلام الكهرباء بعدن يكشف اخر مستجدات سفينة المنحة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #مستجدات_كهرباء_عدن

الحمدلله أقدر أطلعكم الان بأخر المستجدات، هنالك 32 ناقلة يجري تزويدها بالوقود داخل منشأة النفط بالبريقة، وصلت منها ناقلتين وحدة إلى محطة السعدي وتم دخوله للخدمة تدريجياً ب25 ميجا ومن المتوقع خلال النصف ساعة يرتفع إلى 30 ميجا.

الناقلة الأخرى بدأت بتفريغ الوقود في خزانات محطة الأهرام وخلال العشرين دقيقة القادمة ستدخل ب30 ميجا إلى الخدمة وهي طاقتها الكاملة.

هنالك ناقلات أخرى بطريقها الأن إلى محطة باجرش 40 ميجا وخلال ساعة واحدة بأذن الله ستعود إلى الخدمة، وبأذن الله مع الساعة الثالثة فجراً ستكون جميع محطات التوليد قد عادت إلى الخدمة بالإضافة إلى 60 ميجا التي كانت متوقفة ستعود هي كذلك.

سيتم خفض عجز ساعات الانطفاء تدريجيا كلما دخلت محطات التوليد إلى الخدمة، متوقع صباحاً يلتمس الجميع التحسن بعد إرتفاع التوليد وإنخفاض الأحمال.

حالياً نحنا في محطة الأهرام وبدأ التشغيل التدريجي بخمسة ميجا..

نوار ابكر

إعلام كهرباء عدن