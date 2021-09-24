يحدث الان في العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعد الانتهاء من معايرة الكميات وفحص العينات ok ل سفينة الديزل SANMAR Sangeet يتم حاليا البدء بتفريغ كمية من السفينة مباشرة إلى خزانات شركة النفط وذلك لتوزيعها بصورة عاجلة على محطات الكهرباء لمواجهة النقص الحاد في وقود الكهرباء .. إعلام شركة مصافي عدن

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