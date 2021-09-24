شكرا لبحثكم عن خبر قائد ميداني مهم بالجيش اليمني : كبّدنا العدو خسائر كبيرة جنوب مأرب والنصر حليفنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبتمبر نت/ مأرب

أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل كبّدوا مليشيا الحوثي المتمرّدة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مارب، مؤكّداً أن المعارك ما تزال مستمرة في كافة المحاور وسيكون النصر حليف القوات المسلحة وأحرار اليمن.

وقال العميد دبوان في تصريح من الخطوط الأمامية جنوب مارب، إن جثث قتلى مليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمّرتها نيران الجيش وغارات التحالف.

وأضاف أن مليشيا الحوثي في أضعف حالاتها وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة، مطمئنًا الشعب اليمني بأن أذناب الفرس لن يطأوا أرض مأرب ولن يعودوا من أطرافها سوى جثث هامدة.

وقال “مستمرون في المعركة الوطنية المقدّسة حتى تحرير صنعاء وكل شبر في اليمن وتخليص الشعب اليمني من المعاناة الإنسانية التي أنتجتها الجائحة الحوثية إلى الأبد”.

وعبّر العميد دبوان عن تهانيه للقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، مؤكداً أن القوات المسلحة ومعها أبناء اليمن مستمرون في تحقيق أهدافها السامية التي ناضل من أجلها اليمنيون جيلاً بعد جيل.

كما عبر عن شكره للإسناد المباشر من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذه المعركة الفاصلة مع أذناب إيران في اليمن.