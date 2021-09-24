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قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

نجحت القوات المشتركة، في التصدي لتحركات ميليشيا الحوثي الإرهابية، على جبهات عدة بالحديدة.

وتصدت القوات المشتركة لتحركات الميليشيا الإرهابية، المدعومة من إيران، بالقرب من خطوط التماس شمال شرق المطار، وشارع الخمسين، ومدينة الصالح، وكيلو 16، في مواجهات انتهت بإحباط الخطط العدائية للحوثيين، إلى جانب تكبيدها خسائر بشرية فادحة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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