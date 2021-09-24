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البحرين تندد بممارسات الحوثي الإرهابية ضد السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

نددت مملكة البحرين باستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، الأراضي السعودية، بطائرات مسيرة مفخخة، وصاروخ بالستي.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أنم التصعيد الإجرامي للحوثيين الإرهابيين، يعكس إصرارهم المستمر على استهداف الأراضي السعودية.

وأكد البيان وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع السعودية ضد مواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة دعمها كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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