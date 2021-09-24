شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. إحراق سكان عدن بالحر والرطوبة من أجل الاستقبال الرسمي للمنحة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم رفض إدخال سفينة الديزل التابعة للدفعة الرابعة للمنحة إلى رصيف الميناء منذ الأمس وحتى هذه اللحظة السفينة لم تدخل الرصيف، علماً أن سفينة المازوت قد خرجت عصر الأمس من الرصيف...

حسب معلوماتي أن غداً سيكون التدشين ومن ثم بعدها سيتم الضخ !!!

وحالياً جميع محطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل خارج الخدمة، ساعات الانطفاء وصلت إلى عشر ساعات مقابل ساعتين تشغيل..

الله المستعان بس ،،،

من صفحة نوار ابكر

اعلام الكهرباء بعدن