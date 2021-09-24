شكرا لبحثكم عن خبر الوزير صالح الجبواني يطالب الرئيس هادي بالاستقالة.. نص المنشور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - آخر منشور سياسي

فخامة الرئيس هادي

أدعوك أن تقدم أستقالتك للشعب اليمني لتبرئ ذمتك من هذا العار والهوان الذي وصل إليه اليمن تحت رئاستك.. كمونك وسكوتك يدينك وهذه مسئولية كبرى وأنت محاسب عليها أن لم يكن أمام الناس اليوم فأمام الله غدآ.. أستقل وسلم السلطة لنائبك أو أختر نائبآ آخر وسلمه السلطة.

أكتب هذا النداء إليك ويشهد الله أني ظللت مخلصآ لك ومدافعآ عنك لأني كنت أعتقد أن هنالك مخرجآ لهذا البلد مماهو فيه على يديك لكن بعد هذه السنوات العجاف يدمر هذا البلد ويقسم ويسلم للمليشيات تحت غطاء شرعيتك فأستقل.. أستقل .. أستقل لتكسب الثواب.

أما أنا أقول للأحبة في طول الوطن وعرضه أن هذا آخر منشور سياسي لي في الفيس والتويتر فقد قلت ما فيه الكفاية وسنعود للوطن أن أستطعنا إلى ذلك طريقا وتخطينا أشارة التحالف الحمراء بممنوع الدخول أما أن نعيش كرامآ على ترابه أو شهداء تحت ثراه والسلام عليكم.