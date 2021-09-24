شكرا لبحثكم عن خبر الامم المتحدة تعيد وزير جنوبي لرئاسة حكومة الانقلاب بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاد وزير الاشغال في حكومة الحوثيين غالب مطلق الى صنعاء على رحلة اممية، بعد قرابة عام من العلاج في المملكة المتحدة.
وتأتي العودة، تزامنا أنباء عن تكليفه من قبل الحوثيين بتشكيل حكومة جديدة.
ونشر " بوابتي" في السابع من هذا الشهر، توقعات لصادر سياسية رفيعة المستوى، بأن تقوم جماعة الحوثي، بإجراء تغير أو تعديل وزاري مرتقب في حكومتها غير المعترف بها.
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